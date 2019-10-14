Ремонт моста через Обь на Алтае стоимостью почти миллиард рублей завершат в 2021 году

БАРНАУЛ, 14 октября. /ТАСС/. Коммунальный мост через реку Обь, построенный на выезде из Барнаула почти 60 лет назад, будет отремонтирован в 2021 году. Стоимость ремонта составит более 934 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай" (представитель Федерального дорожного агентства Минтранса РФ в Западной Сибири).

Коммунальный мост на выезде из Барнаула - одна из важнейших переправ регионального центра и всего Алтайского края. До 1997 года, пока не открыли Новый мост, он был единственной автомобильной переправой через Обь на Алтае. Он совмещен с железнодорожным мостом и располагается над ним. Каждые сутки здесь проезжают около 20 тысяч автомобилей. По предварительным данным, Коммунальный мост будет закрыт в декабре 2019 года.

"По графику ввод в ноябре 2021, но подрядчики будут стараться сделать работу раньше. Деньги на ремонт моста выделяются из федерального бюджета, по контракту стоимость работ составит 934 млн 715 тыс. рублей. Торги закончились, генеральный подрядчик - ДСУ-4, это барнаульская организация, только они заявились на торги. Если никто не опротестует результаты торгов, завтра будет подписание соглашения по ремонту", - сказал представитель управления.

Собеседник агентства пояснил, что при ремонте моста есть определенные технические сложности - протяженность моста вместе с подходами к нему составляет 1,3 км, и это большой объем работ. На время ремонта Коммунального моста в Алтайском крае останется единственная автомобильная переправа через Обь - Новый мост, открытый в 1997 году. В управлении отметили, что с Минтрансом региона обсуждался вопрос возможных пробок, но там заверили, что все будет нормально. Минтранс прорабатывает автобусные маршруты и схемы движения, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

По данным Минтранса региона, автомобильная часть моста располагается над железнодорожными путями, и поезда на время ремонта нужно будет перенаправить. Для этого установят временные платформы, переустроят коммуникации и технические системы. Контактную сеть, которая проходит под автодорожной частью моста, обесточат, железнодорожный транспорт пойдет по соседней ветке.

О ситуации с мостом

За железнодорожную часть Коммунального моста отвечает ОАО "РЖД". Ранее в Управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай" сообщали, что в 2018 году арбитражный суд обязал "Росавтодор" обслуживать Коммунальный мост, ранее находившийся в собственности города. Тогда Минстрой Алтайского края сообщил, что по предварительным подсчетам, на ремонт моста требуется более миллиарда рублей.

В 2015 году власти Барнаула сообщили о том, что на ремонт моста необходимо около 500 млн рублей, но для бюджета города эта сумма была слишком большой, а на сегодня стоимость ремонта выросла почти в два раза. В 2016 году прокуратура выдала предписание провести ремонт моста в течение полутора лет - это предполагалось сделать за счет федеральных средств, но получить необходимую сумму не удалось. Позднее мэрия по суду передала объект Росимуществу, которое также обратилось в суд, чтобы передать его Росавтодору.