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Частный дом и нежилые здания загорелись в новосибирском поселке из-за пала травы

Всего в Тихомировском 17 домов, в которых проживают 76 человек

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Один частный дом и три нежилых строения загорелись в поселке Тихомировский из-за пала травы в Чулымском районе Новосибирской области. Для того, чтобы не допустить распространения огня на другие дома, в поселок направлены дополнительные силы, говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Пожарные и лесники защищают от огня жилые дома и локализуют возникшее загорание трех заброшенных строений и одного частного дома. На месте работают 36 человек и 9 единиц техники, направлен пожарный поезд, который доставит 240 тонн воды", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании четырех строений, в том числе одного жилого, поступило в 13:20 местного времени (09:20 мск). "Переходу огня способствовал сильный порывистый ветер", - добавляют в пресс-службе. Всего в населенном пункте 17 домов, в которых проживают 76 человек, из них 18 детей.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В пресс-службе отмечают, что сейчас речи об эвакуации людей нет. "Все силы приложены, чтобы не допустить перехода огня на оставшиеся не поврежденными дома. В ближайшее время ожидается прибытие группировки из двадцати человек Сибирского спасательного центра МЧС России и пожарного поезда, который следует из города Чулыма", - добавляют в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в районном ЕДДС, нежилые здания, на которые перешел огонь, это старые дома, в которых никто не живет. Собеседник агентства отметил, что есть угроза перехода огня на другие здания.

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РоссияНовосибирская область
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