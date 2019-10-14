Строительство жилья для пострадавших от паводка в Приангарье завершится в ноябре 2020 г.

Мутко находится с двухдневным рабочим визитом в регионе. В понедельник он посетил стройплощадку в Черемхово, где возведение новых домов для пострадавших проводит госкорпорация "Ростех".

ЧЕРЕМХОВО /Иркутская область/. 14 октября. /ТАСС/. Строительство жилья для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка в Иркутской области, завершится в ноябре 2020 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в регионе Виталий Мутко.

"Радует то, что такими темпами идет строительство <…>. Если мы будем строить такими темпами на других восьми участках, то мы задачу по обеспечению жильем людей, которые решили остаться в своих населенных пунктах, в ноябре следующего года выполним", - сказал Мутко.

Губернатор региона Сергей Левченко отметил, что в результате паводков в общей сложности в новом жилье или капитальном ремонте действующего нуждается около 17 тысяч человек. По словам губернатора, около 1,4 тысячи семей уже выбрали жилье. "И мы оплатили это жилье, это примерно около 4 млрд рублей по жилищным сертификатам", - отметил губернатор.

В свою очередь, спикер Законодательного собрания области Сергей Сокол отметил, что в строительство жилья в Черемхово госкорпорация вложит около 1 млрд рублей и уже в ближайшее время будут сданы первые 32 дома, рассчитанные на 64 семьи.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.