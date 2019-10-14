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Власти планируют решить до ноября проблемы со светом в томском селе, где ввели режим ЧС

Сейчас в Катайге подключены два временные генераторы

ТОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт основного дизельного генератора в поселке Катайга Томской области, из-за поломки которого в селе действует режим ЧС, планируют завершить в течение двух недель. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава Катайгинского сельского поселения Иван Носонов.

"Мы подключили временные генераторы - два резервных по 200 киловатт. Но имеются сильные перебои, вчера было много незапланированных отключений. Контракт с подрядчиком [на капремонт] мы заключили, срок по контракту до конца декабря, но они все сделают в течение двух недель. Завтра-послезавтра должна бригада заехать", - сказал Носонов.

По его словам, режим ЧС снимут после завершения ремонта основного генератора.

Глава поселения ранее сообщил о поломке основного и запасного дизельных генераторов, из-за чего с 3 октября у 1,3 тыс. жителей поселка не было света. К 7 октября электричество подали в учреждения соцсферы, тогда же власти области объявили режим ЧС в селе Катайга, чтобы ускорить восстановление подачи электричества, и выделили 11,5 млн рублей на капремонт основного генератора. К вечеру 10 октября были подключены два временных резервных генератора, подача электричества возобновилась.

Теги
РоссияТомская область
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Северный Кавказ
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