Новосибирские власти назвали причину возникновения задымленности в регионе

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Причиной возникновения задымленности в Новосибирской области являются не лесные пожары. Задымление в регионе возникает вследствие ландшафтных пожаров из-за неосторожного обращения с огнем или из-за поджога травы в полях жителями сельских поселений, сообщил ТАСС в понедельник министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

"На сегодняшний день на территории Новосибирской области действующих лесных пожаров нет. Задымление в регионе возникает вследствие ландшафтных пожаров по причине неосторожного обращения с огнем местного населения сельских поселений или в результате специального поджога сухой травы в полях, и на приусадебных участках. Именно из-за перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения возникли восемь лесных пожаров, которые были потушены за последние сутки", - отметил Даниленко.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии региона, ситуация находится под контролем Минприроды региона, лесоводы в круглосуточном режиме следят за пожарной обстановкой, работают более 30 мобильных групп оперативного реагирования. Сейчас в регионе действует 43 термические точки (источника возможного возгорания - прим. ТАСС) на общей площади 54,2 тыс. га. Сложная пожарная обстановка из-за ландшафтных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения и иных категорий сложилась на территории Чулымского, Доволенского, Каргатского и Коченевского районов. Особый противопожарный режим установлен на территории 9 районов области.

Ранее местные СМИ, ссылаясь на сервис Cityair, который позволяет следить за качеством городского воздуха в режиме онлайн, сообщили, что уровень загрязнения воздуха в Новосибирске утром в понедельник находился на уровне четыре (по десятибалльной шкале), что относится к категории "Требует осмотрительности". На выходных уровень загрязнения воздуха был еще выше. По данным Cityair на 14:00 (10:00 мск) 14 октября, уровень загрязненности в Новосибирске находился на отметке три и относится к категории "хорошо".