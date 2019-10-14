ВСЖД примет на работу 509 человек из пострадавших от наводнения городов Иркутской области

"Руководством ОАО "РЖД" принято решение об организации новых рабочих мест в пострадавших от летних паводков районов Иркутской области. <...> Кандидаты на должности без соответствующего опыта смогут пройти обучение или курсы переподготовки", - говорится в сообщении.

ТАСС, 14 октября. Восточно-Сибирская железная дорога готова принять на работу 509 человек из пострадавших от наводнения городов Тулун и Нижнеудинск Иркутской области. Компания готова обучить людей без опыта, сообщается на сайте предприятия.

Восточно-Сибирская железная дорога проходит через Тулун и Нижнеудинск - города, наиболее пострадавшие от летних наводнений в Приангарье. Так, в Тулуне уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров, было затоплено 887 жилых домов, эвакуированы 835 человек.

"В Тулунскую дистанцию пути требуются монтеры пути 2-5 разрядов и бригадиры по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений. В Восточно-Сибирскую дистанцию инженерных сооружений требуются ремонтники 2-5 разрядов", - уточняется в сообщении.

В первые же дни стихийного бедствия Братский алюминиевый завод заявил о готовности принять жителей подтопленных районов Иркутской области на работу, госкорпорация "Ростех" и землячество "Байкал" собрали около 1 млрд рублей на строительство поселка для пострадавших от наводнения, банки реструктурировали выплаты по кредитам, многие компании помогали с размещением детей из Иркутской области в детских лагерях.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.