Мэрия Кемерова не смогла оспорить решение суда о незаконности работы "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 14 октября. /ТАСС/. Седьмой арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу администрации города Кемерово на ранее вынесенное Арбитражным судом Кемеровской области решение о признании недействительным разрешения муниципальных властей на ввод в эксплуатацию торгового центра "Зимняя вишня", где в марте 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек, следует из данных в электронной картотеке дел суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в материалах дела.

Ранее ТАСС сообщал, что в июле текущего года Арбитражный суд Кемеровской области признал недействительным разрешение муниципальных властей на ввод в эксплуатацию здания бывшего кондитерского комбината, реконструированного под торговый центр "Зимняя вишня". Соответствующее разрешение было подписано в марте 2014 года заместителем главы города Кемерово, после того как региональная инспекция Госстройнадзора выдала положительное заключение по объекту. В августе мэрия подала апелляционную жалобу на вынесенное судебное решение, ее содержание и доводы не раскрываются.

Как следует из материалов дела, в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ была проведена экспертиза, которая показала, что здание торгового центра "на момент, предшествующий пожару, не соответствовало проектно-сметной документации и нормативно-техническим требованиям, предъявляемым к общественным зданиям с массовым пребыванием людей". Несмотря на это, Госстройнадзор Кемеровской области выдал заключение о соответствии реконструированного здания требованиям технического регламента и проектной документации, а муниципалитет согласовал ввод в эксплуатацию нового торгового центра.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.