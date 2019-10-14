Правительство РФ выделит еще 1,3 млрд руб. на расселения аварийных домов в Приангарье

ТУЛУН /Иркутская область/, 14 октября. /ТАСС/ Правительство РФ выделит дополнительно 1,3 млрд рублей на расселение ветхого и аварийного жилья в пострадавшей от паводков Иркутской области, сообщил во время визита в Тулун вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков.
"Честно скажу, я побывал в Нижнеудинске и в Тулуне, в десятках микрорайонов. Есть много людей, чьи дома в зону подтопления не попали, граждане там живут порой хуже, чем в зоне подтопления - подвалы затоплены, стены с трещинами. У них очень много вопросов. Правительство готово на решение таких вопросов - выделить 1,3 млрд рублей из фонда реформирования ЖКХ в начале следующего года", - сказал Мутко.
Он пояснил, что при комплексном подходе это позволит переселить людей в новые микрорайоны, которые строят для пострадавших от паводка.
Ранее Мутко отмечал, что в настоящее время оплачены жилищные сертификаты на приобретение жилья для 1390 семей, чье жилье пострадало от паводка. Ранее из федерального бюджета на выплаты на восстановление и приобретение жилья пострадавшим от паводков в Иркутской области было выделено более 14 млрд рублей.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.