Новосибирский суд арестовал второго подозреваемого по делу о массовой драке на рынке

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска избрал в качестве меры пресечения для второго подозреваемого по делу о массовой драке на Хилокском рынке Никиты Петрова заключение под стражу до 7 декабря, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Два человека были задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу о массовой драке у Хилокского рынка. Ранее в качестве основного фигуранта был арестован директор новосибирской охранной фирмы, ранее неоднократно судимый. В отношении обоих лиц расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря [2019 года]", - сказала судья.

В начале прошлой недели в Новосибирске на прилегающей к Хилокскому рынку территории произошла драка со стрельбой с участием граждан Киргизии, в столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, двое были госпитализированы. Как сообщал ТАСС источник в органах власти, конфликт возник у торговцев рынка с охранной компанией, от услуг которой они отказывались.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодоовощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.