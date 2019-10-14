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Паводок в Иркутской области

Мутко: в пострадавшем от паводков Нижнеудинске в 2020 году появится ледовая арена

Вице-премьер сообщил, что объект будет стоить в районе 100 млн рублей

ТУЛУН /Иркутская область/, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесет в план восстановления пострадавших от паводков населенных пунктов Иркутской области проект по строительству в 2020 году ледовой арены в городе Нижнеудинск. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко во время общения с представителями общественных организаций Иркутской области в понедельник.

Во время визита Мутко в Тулун к нему обратились жители Нижнеудинска с просьбой построить ледовую арену в городе.

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"В районе 100 млн рублей стоит такая арена с двумя раздевалками. Мы включим в план и в Нижнеудинске построим такую. В 2019 мы не успеем - нам нужна проектно-сметная документация, а в 2020 году возможно", - сказал Мутко.

Ранее вице-премьер заявлял, что "Газпром" построит многофункциональный комплекс с ледовой ареной в Тулуне - одном из двух городов региона, которые сильнее всего пострадали от паводков. Также в этих городах появятся новые лыжные базы.

Программа восстановления объектов инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области была принята правительством РФ 12 сентября. Срок ее реализации рассчитан до 2023 года, общий объем финансирования - более 41 млрд рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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