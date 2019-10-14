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Паводок в Иркутской области

Срок действия сертификатов на жилье пострадавшим от паводков в Иркутской области продлят

Жители региона сообщили вице-премьеру Виталию Мутко, что из-за установленного срока на получение сертификата - 15 декабря - к концу года начали расти цены на недвижимость

ТУЛУН /Иркутская область/, 14 октября. /ТАСС/. Сертификаты на получение нового жилья для пострадавших от паводков в Иркутской области будут действовать не до 15 декабря, а до полного решения жилищного вопроса граждан. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко во время общения с представителями общественных организаций региона.

Во время визита вице-премьера в Тулун жители региона сообщили Мутко, что из-за установленного срока на получение сертификата - 15 декабря - к концу года начали расти цены на недвижимость в регионе, и попросили продлить их срок действия.

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"Сертификаты будут продлены до полного удовлетворения жилищных вопросов. Мы ставили сроки, потому что это бюджетные циклы, и бессрочно это улетает всегда куда-то. Мы бы хотели, чтобы до 15 декабря все определились. <…> Мы поймем, куда двигаться", - сказал вице-премьер.

Ранее Мутко отмечал, что уже оплачены жилищные сертификаты на приобретение жилья для 1390 семей, чье жилье было повреждено при паводке на общую сумму около 4 млрд рублей. По его словам, жилищный вопрос останется нерешенным для более чем 5 тыс. семей. Из федерального бюджета на выплаты на восстановление и приобретение жилья пострадавшим от паводков в Иркутской области было выделено более 14 млрд рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов, в которых проживали 5,4 тыс. человек.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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