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В Забайкалье восстановили чабанские стоянки, сгоревшие во время степных пожаров

В апреле из-за степных пожаров на юге и юго-востоке региона пострадали 17 населенных пунктов

ЧИТА, 15 октября. /ТАСС/. В Забайкальском крае завершили восстановление животноводческих стоянок, сгоревших во время степных пожаров в апреле этого года. Об этом во вторник ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального Минсельхоза Баир Намсараев.

Из-за степных пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек. Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября обеспечить людей новым жильем, восстановить инфраструктуру и сгоревшие чабанские стоянки.

"На 112 чабанских стоянках полностью восстановлены уничтоженные огнем объекты инфраструктуры, идет оформление актов приема-передачи построенных домов, кошар, сенников и прочих хозяйственных помещений", - сказал Намсараев.

По словам главы краевого Минсельхоза Дениса Бочкарева, до конца недели владельцам чабанских стоянок предоставят документы о сдаче объектов в эксплуатацию. "Тем самым, животноводам будут даны гарантийные обязательства на выполненные работы", - подчеркнул он.

Ранее власти Забайкальского обеспечили домами и квартирами все 125 семей, которые признаны потерявшими жилье во время весенних пожаров 2019 года. Завершены в регионе и работы по восстановлению сгоревших мостов.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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