Многолетние температурные рекорды побиты перед похолоданием в регионах Сибири

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Последний всплеск теплой погоды перед заморозками в регионах Западной Сибири, побил температурные рекорды в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай и Кузбассе. Об этом сообщила ТАСС во вторник начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского управленя по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Виноградова.

"Вчера был очень теплый день, температурный фон по территории нашего управления достигал 22-25 [градусов тепла] по Республике Алтай и Алтайскому краю. Рекорды были в основном превышены по югу территории в Кемеровской области и городе Кемерово, в Алтайском крае, и в городе Барнаул, и в Республике Алтай. В Кемерово рекорд 2011 года был превышен, когда было 19,7, а вчера было 20,1. В Барнауле было 22,3, а предыдущий рекорд 2004 года составил 21,8. В Новосибирской области, в Искитиме был превышен рекорд 1990 года, когда было 20,6, а вчера 21,8", - сказала Виноградова.

По ее словам, превышение рекордов связано с тем, что Западная Сибирь находилась под влиянием южного переноса воздушных масс, в теплом секторе циклона. Отмечается, что это последний всплеск теплой погоды. Уже во вторник на территории Западной Сибири ожидается похолодание в связи с прохождением холодного фронта с дождем. Идущий с запада на восток холодный фронт прошел Омск, где на прошлой неделе также фиксировались температурные рекорды. Сейчас в городе идет дождь, температура воздуха 8 градусов тепла, надвигается похолодание.

В ночь на среду ожидается приход этого холодного атмосферного фронта в Новосибирскую область. По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра в Кузбассе, также ожидается ухудшение погодных условий и первый снег. "Ночью [со вторника на среду ожидаются] небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду", - рассказали ТАСС в Гидрометцентре. Порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега сохранятся в Кузбассе до конца рабочей недели, к пятнице ночные температуры начнут опускаться до минус восьми градусов.

Высокая пожароопасность

В Республике Алтай пока сохраняется теплая погода, до 20 градусов тепла. Здесь и в Алтайском крае фиксируется четвертый класс пожароопасности. Ожидается, что в южных и восточных районах на этой неделе поднимется ветер до 21 м/с.

Как сообщила ТАСС начальник отдела метеорологии Томского регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина, в Томской области, также отмечается аномально теплая для октября погода - до плюс 14 градусов днем и около нуля по ночам.

В областном центре с начала недели наблюдается дымка, в воздухе чувствуется легкий запах гари. Как отмечает Рюхтина, основная причина - сжигание дачниками и горожанами сухой травы и листвы, на фоне установившегося штиля и антициклона, который не дает дыму подниматься в верхние слои атмосферы.

"На 17 октября мы прогнозируем умеренные осадки. Поэтому день - два и (дымка) уйдет", - сказал она.