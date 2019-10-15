Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Многолетние температурные рекорды побиты перед похолоданием в регионах Сибири

По словам эксперта, превышение рекордов связано с тем, что Западная Сибирь находилась под влиянием южного переноса воздушных масс, в теплом секторе циклона

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Последний всплеск теплой погоды перед заморозками в регионах Западной Сибири, побил температурные рекорды в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай и Кузбассе. Об этом сообщила ТАСС во вторник начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского управленя по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Виноградова.

"Вчера был очень теплый день, температурный фон по территории нашего управления достигал 22-25 [градусов тепла] по Республике Алтай и Алтайскому краю. Рекорды были в основном превышены по югу территории в Кемеровской области и городе Кемерово, в Алтайском крае, и в городе Барнаул, и в Республике Алтай. В Кемерово рекорд 2011 года был превышен, когда было 19,7, а вчера было 20,1. В Барнауле было 22,3, а предыдущий рекорд 2004 года составил 21,8. В Новосибирской области, в Искитиме был превышен рекорд 1990 года, когда было 20,6, а вчера 21,8", - сказала Виноградова.

По ее словам, превышение рекордов связано с тем, что Западная Сибирь находилась под влиянием южного переноса воздушных масс, в теплом секторе циклона. Отмечается, что это последний всплеск теплой погоды. Уже во вторник на территории Западной Сибири ожидается похолодание в связи с прохождением холодного фронта с дождем. Идущий с запада на восток холодный фронт прошел Омск, где на прошлой неделе также фиксировались температурные рекорды. Сейчас в городе идет дождь, температура воздуха 8 градусов тепла, надвигается похолодание.

В ночь на среду ожидается приход этого холодного атмосферного фронта в Новосибирскую область. По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра в Кузбассе, также ожидается ухудшение погодных условий и первый снег. "Ночью [со вторника на среду ожидаются] небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду", - рассказали ТАСС в Гидрометцентре. Порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега сохранятся в Кузбассе до конца рабочей недели, к пятнице ночные температуры начнут опускаться до минус восьми градусов.

Высокая пожароопасность

В Республике Алтай пока сохраняется теплая погода, до 20 градусов тепла. Здесь и в Алтайском крае фиксируется четвертый класс пожароопасности. Ожидается, что в южных и восточных районах на этой неделе поднимется ветер до 21 м/с.

Как сообщила ТАСС начальник отдела метеорологии Томского регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина, в Томской области, также отмечается аномально теплая для октября погода - до плюс 14 градусов днем и около нуля по ночам.

В областном центре с начала недели наблюдается дымка, в воздухе чувствуется легкий запах гари. Как отмечает Рюхтина, основная причина - сжигание дачниками и горожанами сухой травы и листвы, на фоне установившегося штиля и антициклона, который не дает дыму подниматься в верхние слои атмосферы.

"На 17 октября мы прогнозируем умеренные осадки. Поэтому день - два и (дымка) уйдет", - сказал она.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Объем перевозки зерна более чем в два раза увеличился в Новосибирском регионе ЗСЖД
По итогам девяти месяцев (январь-сентябрь) он превысил 354 тыс. т
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС