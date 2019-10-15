Власти завершат обследования домов и выдачу жилищных сертификатов в Приангарье до ноября

"Основные обследования завершены. Дальше людям, видимо, придется в судебном порядке проводить повторные обследования. В особо тяжелых случаях повторные обследования могут проводится по решению региональных властей. В ближайшую неделю-две надо все вопросы с сертификатами и обследованиями закрыть", - сказал он.

ТУЛУН /Иркутская область/, 15 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков в Иркутской области планирует завершить обследования домов и выдачу сертификатов на приобретение жилья к ноябрю этого года. Об этом сообщил ТАСС глава комиссии вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Вице-премьер подчеркнул, что для достижения сроков региональным и муниципальным властям необходимо усиливать системную работу с пострадавшими. Он добавил, что сертификаты получили все желающие из тех, кто попал в первую волну паводка. Всего на данный момент реализовано 1,4 тысячи жилищных сертификатов - эти люди уже приобрели жилье.

Ранее губернатор региона Сергей Левченко заявлял, что строительство нового жилья в Иркутской области завершится к ноябрю 2020 года. Из федерального бюджета на выплаты на восстановление и приобретение жилья пострадавшим от паводков в Иркутской области было выделено более 14 млрд рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, прошли две волны паводков. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.