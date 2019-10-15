Отравившиеся в Иркутске являются студентами Байкальского госуниверситета

ИРКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Отравившиеся в одной из столовых в Иркутске являются студентами Байкальского государственного университета. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Днем 14 октября семь человек попали в инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести с признаками пищевого отравления. 15 октября, по данным областного Минздрава, количество госпитализированных пострадавших возросло вдвое до 14 человек.

"Поступила информация о случаях заболевания студентов Байкальского государственного университета острой кишечной инфекцией. По данному факту незамедлительно организовано эпидемиологическое расследование. Предварительно установлено, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением пищи в столовой по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 15", - сообщили в ведомстве.

Пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение Иркутской областной инфекционной клинической больницы. Состояние здоровья у всех удовлетворительное. Специалисты Роспотребнадзора отобрали в заведении общепита для лабораторных исследований пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды.