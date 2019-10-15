СК проверит информацию о применении таксистом насилия к женщине и ребенку в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске проверят информацию о водителе такси, который якобы высадил пассажирку с малолетним ребенком из машины, применив грубую силу. Об этом говорится во вторник в сообщении на сайте СУ СК по Новосибирской области.

"В Новосибирске следователи проводят проверку сведений по сообщению из средств массовой информации о применении насилия к малолетнему ребенку и его матери водителем такси. Из сообщений СМИ установлено, что женщина с ребенком ехали в автомобиле такси, после остановки водитель силой вытащил ребенка и женщину из такси. По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение", - сообщает ведомство.

По сообщениям местных СМИ, конфликт произошел 14 октября после того, как женщина заметила, что водитель непохож на фото в профиле. Как объяснял журналистам сам водитель, он отказывался везти женщину с ребенком из-за отсутствия детского кресла, из-за чего пассажирка стала конфликтовать и ударила его дверью по руке.