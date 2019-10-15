Глава Тувы намерен отправить в отставку правительство региона

ТАСС, 15 октября. Глава Тувы Шолбан Кара-оол принял решение отправить в отставку правительство республики с тем, чтобы обновить его состав, сообщается во вторник на сайте правительства республики.

"Указ об отставке будет подписан на этой неделе. Затем кадровая служба аппарата правительства представит премьеру (Шолбан Кара-оол совмещает должности главы и премьера республики Тува - прим. ТАСС) свои предложения по персоналиям на все освободившиеся посты. До их назначения все члены правительства продолжат работать на своих местах (в должностях исполнителей обязанностей - прим. ТАСС). Кандидатов в заместители председателя правительства, а также на должности ключевых министров глава республики будет согласовывать с парламентом" - говорится в сообщении.

Глава республики отметил, что не намерен нарушать сложившуюся традицию, когда с избранием нового Верховного Хурала в республике должна обновиться и исполнительная власть.

Выборы в парламент Тувы прошли 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам. "Единая Россия" получила 30 мест в парламенте, ЛДПР - два.

Шолбан Кара-оол отметил, что тем не менее радикальных изменений в составе правительства не произойдет, хотя некоторые перестановки ожидаются. Все они вытекают из анализа эффективности каждого руководителя в ходе работы над проектом программы ускоренного развития Тувы, которая в настоящее время проходит завершающую стадию принятия в правительстве РФ. В пресс-службе правительства Тувы сообщили ТАСС, что глава республики уже принял отставку заместителя председателя правительства Аяса Чудаан-оола, сам Чудаан-оол разместил на своей странице "ВКонтакте" скан заявления об отставке по собственному желанию с 14 октября.

Шолбан Кара-оол вступил в должность главы республики в 2016 году. Тогда же был сформирован действующий состав правительства региона.

В новость были внесены изменения (10:50 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.