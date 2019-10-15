Глава Тувы извинился перед Медведевым за отсутствие на заседании по нацпроектам

ТАСС, 15 октября. Глава Тувы Шолбан Кара-оол извинился перед премьером РФ Дмитрием Медведевым за отсутствие на заседании 14 октября, где обсуждались вопросы строительства соцобъектов, и сообщил, что готов отчитаться по вопросам, которые там обсуждались. Глава уточнил, что был болен, сообщается во вторник на сайте правительства республики.

Дмитрий Медведев, выступая на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 14 октября, жестко раскритиковал представителей властей Республики Тыва по вопросам строительства детских садов в регионе, а также упрекнул главу республики за отсутствие на заседании и попросил его уточнить, где он был.

"Глава Тувы Шолбан Кара-оол принес свои извинения премьер-министру России Дмитрию Медведеву за отсутствие 14 октября на видеоселекторном совещании, где обсуждались темпы ввода новых социальных объектов. Руководитель республики заметил, что в самое ближайшее время готов представить самую подробную информацию о том, как обстоят дела в Туве по вопросам, которые обсуждались на прошедшем совещании", - говорится в сообщении.

Во вторник утром Шолбан Кара-оол написал на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте", что простужен и находится в больничной палате под капельницей. Пресс-секретарь главы Долаана Салчак уточнила, что Кара-оол прилетел из Москвы утром в пятницу, 11 октября, простуженным.

"Сегодня я был справедливо раскритикован премьер - министром страны Дмитрием Анатольевичем Медведевым за то, что не смог принять участие в видеоселекторе, где обсуждали ввод социальных объектов. Каюсь, что не смог, потому что от серьезных разговоров я никогда не ухожу в сторону, не скрываю ни от народа, ни от руководителей страны, как успехи, так и сложности, которые у нас на пути встречаются. И всегда глубоко благодарен Дмитрию Анатольевичу за реальную поддержку", - написал он в блоге.