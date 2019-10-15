Лицей в Абакане назовут именем погибшего мэра Булакина

ТАСС, 15 октября. Лицей в Абакане назовут именем мэра Николая Булакина, погибшего в ДТП в понедельник. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте правительства Хакасии.

Предложение присвоить лицею его имя высказали жители Абакана в социальных сетях. В день своей гибели Булакин участвовал в торжественном открытии блока начальной школы в новом здании этого учебного заведения.

"Сегодня решение увековечить его память было озвучено на совещании, которое прошло в мэрии Абакана совместно с представителями городской власти и правительства Хакасии", - говорится в сообщении.

Лицей стал первым образовательным учреждением, построенным в Хакасии по программе национального проекта "Образование". Общий бюджет строительства составляет 865 млн рублей. Большая часть этих средств - федеральные, почти 675 млн рублей, и около 190 млн рублей выделено из бюджета Абакана. Строительство объекта контролировал лично Булакин.

Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером в конструкторском бюро НПО "Энергия" в Московской области, с 1979 года обучался в очной аспирантуре Московского авиационного технологического института. В 1985 году он переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, завкафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. 29 апреля 1995 года Булакин был избран главой администрации Абакана, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах - в общей сложности руководил городом 24 года.

Глава Абакана погиб 14 октября в ДТП на территории Красноярского края. Авария произошла в районе Минусинска. По постановлению городской администрации в среду в Абакане объявлен траур. Николай Булакин будет похоронен на территории Градо-Абаканского храма.