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Глава Омской области предложил отдавать 50% транспортного налога в бюджет Омска

Сейчас 100% платежей по налогу, собираемых в регионе, зачисляются в областной бюджет

ТАСС, 15 октября. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил перед началом нового бюджетного года перераспределить доход от транспортного налога таким образом, чтобы половина собранных средств поступала в бюджет не Омской области, а муниципалитета. Эти средства мэрия города сможет направлять на решение дорожных проблем, сообщила во вторник пресс-служба правительства Омской области.

Сейчас 100% транспортного налога, собираемого на территории региона, зачисляется в областной бюджет. Последние изменения в бюджетном кодексе РФ дают возможность передавать транспортный налог местным бюджетам.

"В преддверии нового бюджетного года я предлагаю 50% транспортного налога, который сейчас весь поступает в областной бюджет, направить в бюджет города. В этом есть элемент социальной справедливости, потому что эти деньги собираются на территории Омска, а с другой стороны у города очень большие потребности в средствах для ремонта дорог, дворов, решения вопросов с уличным освещением", - цитирует пресс-служба Буркова.

Сумма, которая будет поступать ежегодно в бюджет Омска, составляет 500 млн рублей. Эти средства позволят мэрии высвободить собственные средства, направляемые на дорожную деятельность, и направить их на решение других задач. Инициатива Буркова поступила на рассмотрение регионального парламента.

"Как только предложение одобрит региональный парламент, данный доходный источник будет передан городу. А в областном бюджете Минфин отразит соответствующие изменения в феврале, при внесении первых поправок в бюджет", - приводятся в сообщении слова министра финансов Омской области Вадима Чеченко.

В 2019 году доходы в бюджет города, по прогнозам, составят 21,8 млрд рублей, расходы - 22,7 млрд рублей.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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