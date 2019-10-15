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Жителя Кузбасса приговорили к трем годам колонии за экстремистские призывы в сети

23-летний мужчина разместил во "ВКонтакте" текст с публичными призывами к совершению теракта

КЕМЕРОВО, 15 октября. /ТАСС/. Суд приговорил 23-летнего жителя кузбасского Новокузнецка к трем годам колонии за призывы к террористической деятельности и экстремизму на его странице в социальной сети "ВКонтакте", сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

"Было возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Дальневосточный окружной военный суд признал жителя г. Новокузнецка виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 23-летний житель Новокузнецка разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" текст с публичными призывами к совершению теракта в мечети и призывы к экстремистской деятельности в отношении представителей народов Кавказа, Закавказья и Средней Азии. Затем он активно призывал распространять эти материалы и заявлял о намерении лично участвовать экстремистской и террористической деятельности.

Теги
РоссияКемеровская область
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