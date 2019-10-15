В Тулуне завершили капитальный ремонт пострадавшего от паводка детсада

ТУЛУН /Иркутская область/, 15 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт детского сада "Лучик" завершили в городе Тулун, пострадавшем летом от паводков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Во вторник детсад посетил вице-премьер РФ Виталий Мутко, находившийся в регионе с двухдневной рабочей поездкой.

"Детский сад "Лучик" 1984 года постройки, рассчитан на 120 детей. Здание пострадало во время первой волны паводка. Помимо капитального ремонта, купили новое оборудование для кухни, мебель, игрушки, малые архитектурные формы, которые будут устанавливать на площадках для прогулок. Уже в понедельник детский сад примет ребят", - цитирует пресс-служба Левченко.

Как сообщила журналистам министр образования региона Валентина Перегудова, капитальный ремонт детсада был завершен за три месяца. При этом один из корпусов детсада был признан аварийным, и его будут демонтировать. "Но рядом уже определенно место для строительства детсада на 240 мест", - сказала она. Как уточнила ТАСС министр, этот корпус был признан аварийным еще до паводка. "Он был недостроенным и очень долго стоял памятником бесхозяйственности предыдущих властей", - добавила она.

По данным регионального правительства, к началу учебного года были подготовлены 15 школ и шесть детсадов, пострадавших от паводка. Еще в шести объектах образования работы продолжаются, но они не препятствуют учебному процессу. Также в городе Тулун планируется построить три школы и три детсада. Строительство школ ведется с привлечением средств Российской железной дороги и компании "Роснефть".

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.