Омский госуниверситет объявил конкурс на завершение строительства главного корпуса

ОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Руководство Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского (ОмГУ) назначило аукцион по поиску подрядчика для завершения строительства главного корпуса, который начали строить более 12 лет назад. Начальная цена контракта составляет 61 млн рублей, работы должны быть выполнены к концу июня 2020 года, говорится в материалах закупки, размещенной во вторник на сайте госзакупок.

"Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства [в размере] 61 млн рублей. Окончание срока выполнения работ - 30 июня 2020 года", - сообщается на сайте госзакупок.

Как сообщают местные СМИ, строительство девятиэтажного здания главного корпуса ОмГУ продолжается в течение 12 лет. За это время сменилось несколько подрядчиков и пересматривалась сумма средств на выполнение работ.

Омский государственный университет основан в 1973 году. В состав университета входят 13 факультетов и два института. ОмГУ осуществляет профессиональную подготовку кадров по 60 направлениям бакалавриата, специалитета и более чем по 30 направлениям магистратуры. Ежегодный выпуск специалистов по всем формам обучения составляет более 2000 человек.