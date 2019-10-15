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Соглашение о пропускных пунктах на границе Казахстана и РФ рассмотрят на форуме в Омске

Губернатор Омской области РФ Александр Бурков сообщил, что речь идет о реконструкции и строительстве порядка 30 пунктов

НУР-СУЛТАН, 15 октября. /ТАСС/. Участники 16-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске планируют рассмотреть соглашение о реконструкции и строительстве новых пропускных пунктов на границе двух стран. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Омской области РФ Александр Бурков.

"Сегодня это прорабатывают министерства наших двух государств - с одной стороны Министерство экономики России, а с другой стороны Министерство торговли и интеграции Казахстана. Они готовят соглашение о реконструкции и строительстве новых пропускных пунктов. Там рассматривается порядка 30 пунктов, а может быть и больше, которые будут на протяженности всей казахстанско-российской границы", - рассказал Бурков в кулуарах заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией.

По его словам, этот вопрос будет вынесен на обсуждение сторон на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске. "Мы планируем, что подписание соглашения произойдет 7 ноября в городе Омске на встрече двух президентов", - пояснил он.

16-й форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет в Омске 7 ноября с участием глав государств двух стран.

Теги
КазахстанРоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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