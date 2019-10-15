Путин поздравил с успешным выступлением на ЧМ женскую сборную России по боксу

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную России по боксу с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира 2019 года в Улан-Удэ. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Поздравляю вас и ваших наставников с победой на чемпионате мира в общекомандном зачете. Мастерство, сплоченность и отличная физическая подготовка стали главными слагаемыми вашего успеха, позволили обойти достойных соперниц, подтвердить высокий класс отечественной школы единоборств", - говорится в телеграмме.

Глава государства отдельно отметил выступление Лилии Аетбаевой, которая стала чемпионкой мира в весовой категории до 51 кг. По мнению Путина, спортсменка продемонстрировала "огромный спортивный, соревновательный потенциал, умение выдерживать запредельные физические и эмоциональные нагрузки".

Слова поздравления президент направил и Земфире Магомедалиевой, которая стала двукратной чемпионкой мира в весовой категории до 81 кг. "Уверен, что столь убедительная, безоговорочная победа надолго запомнится вашим болельщикам, послужит вдохновляющим примером для подрастающего поколения единоборцев", - отметил Путин.

Также глава государства отметил яркое выступление Екатерины Пальцевой, завоевавшей золотую медаль в весовой категории до 48 кг. Президент добавил, что спортсменке удалось преодолеть сильнейшую конкуренцию и одержать "честную, убедительную, волевую победу".

Женский чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ прошел с 3 по 13 октября. Российская сборная выиграла командный зачет, завоевав три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.