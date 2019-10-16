Власти Омской области пообещали рекультивировать свалку в Кировском округе в 2023 году

ОМСК, 16 октября. /ТАСС/. Свалку в Кировском округе Омска, на запах гари от которой жаловались жители города, рекультивируют в рамках нацпроекта "Экология" в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Омской области.

Во вторник СУ СК РФ по Омской области начал проверку по информации о том, что жители Кировского округа Омска и пригорода жалуются на сильный запах гари и бездействие местных органов власти, которые не принимают меры к тушению возгораний на закрытом еще в 2015 году полигоне твердых бытовых отходов.

"Предусматривается проведение работ по рекультивации семи несанкционированных свалок ТКО, в том числе на территории Кировского округа, это та свалка, о которой идет речь. Планируется, что работы по рекультивации свалки завершатся в 2023 году", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в регионе в рамках программы "Чистая страна" выделено 193 млн рублей из регионального и 967 млн рублей из федерального бюджета.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".