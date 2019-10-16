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На строительство дорог вокруг ледовой арены в Новосибирске в 2020 г. направят 2 млрд руб.

На эти средства в районе спортивного сооружения планируется возвести пять дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Стоимость строительства дорожной инфраструктуры в районе многофункциональной ледовой арены, которая строится в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, составит порядка 2 млрд рублей в 2020 году. На эти средства планируется возвести пять дорог в районе спортивного сооружения, сообщил в среду ТАСС в кулуарах выставки "Дорога - 2019" министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

"Следующий год - это порядка 2 млрд рублей, это пять дорог, которые идут с разных сторон, арена будет строиться в районе дамбы Октябрьского моста, поэтому с северной и с южной стороны подводящие дороги [будут построены], и вокруг арены", - сказал он.

Костылевский добавил, что стоимость всех работ по строительству улично-дорожной сети, которые планируется выполнить в течение 2019-2021 годов в районе ледовой арены, составит около 4 млрд рублей.

"По объему работ этого и следующего года торги уже проведены, там идут сейчас подготовительные работы, переустройство и вынос коммуникаций, снос зеленых насаждений и подготовительные работы - подготовка площадки и возведение зеленого полотна", - сказал Костылевский, уточнив, что средства предоставлены в полном объеме.

В октябре пресс-служба правительства Новосибирской области сообщала, что в 2019 году Новосибирской области будет дополнительно направлено более 730 млн рублей на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 495 млн рублей из них пойдут на строительство пяти объектов для обеспечения транспортной доступности к строящейся многофункциональной ледовой арене в Кировском и Ленинском районах города.

Международная специализированная выставка "Дорога - 2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 600 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

Теги
РоссияНовосибирская область
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