Летевший в Новосибирск самолет вынужденно сел в Братске для срочной помощи пассажиру

ИРКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Владивосток - Новосибирск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Братска из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Об этом ТАСС сообщили в среду в аэропорту.

"Сегодня пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Владивостока в Новосибирск, запросил посадку на запасном аэродроме в Братске: стало плохо одному из пассажиров. Для оказания ему помощи на борт были вызваны врачи скорой медицинской помощи и медицинский сотрудник нашего аэропорта. После того, как помощь была оказана, самолет продолжил полет по своему маршруту", - сказал представитель аэропорта.

Приземлился самолет в Братске в 11:57 по местному времени (06:57 мск), вылетел в Новосибирск в 13:02 (08:02 мск). "Пассажир - взрослый, с рейса не снимался, медпомощь ему была оказана прямо в самолете", - уточнили в аэропорту Братска.