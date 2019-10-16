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Дело о мошенничестве с квартирами экс-чиновников Новосибирска передано в суд

По существу его рассмотрит Центральный районный суд города

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Обвинительное заключение в отношении экс-главы управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светланы Стыниной и ее бывшего заместителя Андрея Гудченко по делу о мошенничестве при продаже 52 муниципальных квартир направлено в суд, говорится в сообщении, распространенном в среду прокуратурой региона.

"Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска и его заместителя. Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска", - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, преступная группа, основными участниками которой стали Стынина и Гудченко, с 2006 по 2014 год путем обмана и злоупотребления доверием мэра Новосибирска незаконно завладела правами на 52 квартиры, принадлежащие муниципалитету. Общий размер ущерба от действий злоумышленников составил более 160 млн рублей. Суд с целью возмещения причиненного преступлением ущерба наложил арест на имущество (недвижимость, иностранную валюту - евро, доллары и пр.) обвиняемых арест на сумму свыше 159 млн рублей.

Дело было направлено в суд прокуратурой региона в марте 2018 года. В августе 2018 суд вернул материалы, указав, что в нем имеются обстоятельства для переквалификации обвинительного заключения.

Весной 2015 года СК сообщил, что в Новосибирске выявлены 1,5 тыс. случаев мошенничества при продаже муниципального жилья. Это сообщение вызвало широкий общественный резонанс. Однако позже выяснилось, что это общее количество проданных мэрией квартир и не все случаи связаны с хищением. Следователи проверили 1,5 тыс. продаж, выявив несколько десятков преступлений. Несколько дел было выделено в отдельное производство.

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РоссияНовосибирская область
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