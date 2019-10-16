В Иркутске столкнулись троллейбус и маршрутка

ИРКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. ДТП с участием троллейбуса и маршрутного автобуса произошло в Иркутске, три человека, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального главка МВД.

"В маршрутку, где находилось порядка 10 человек, врезался троллейбус. Две женщины из маршрутки и десятилетняя девочка из троллейбуса, в котором находились около 20 человек, доставлены в медучреждение для обследования", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло на кольцевой развязке недалеко от района Солнечный. Троллейбусом управлял водитель с 25-летним стажем. "Мужчина признался, что допустил ДТП, не была соблюдена безопасная дистанция", - отметили в ГУ МВД.

На месте работают работники ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия.