Женщина-опекун на Алтае подозревается в истязании шести детей

БАРНАУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины-опекуна, подозреваемой в истязании своих приемных детей в Заринском районе. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). По предварительным данным, с осени 2015 по май 2019 года в селе Старокопылово Заринского района женщина, под опекой которой находилось 6 приемных детей, ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, женщина-опекун истязала детей, применяя к ним физическое и психическое насилие. На неоднократные обращения приемных детей в органы опеки с жалобами на противоправные действия опекуна никаких действенных мер должностные лица не предприняли. По настоянию следователей СК дети изъяты из опекаемой семьи.

Начата доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики - будет дана оценка их действиям по надзору за семьями опекунов под опекой, а также будет проверяться информация о родственных связях с подозреваемой.

Как сообщила ТАСС врио уполномоченного при губернаторе региона по правам детей Ольга Казанцева, ей известно о ситуации, она поддерживает связь со следователями. Казанцева отправилась в Заринский район, чтобы встретиться с пострадавшими детьми для изучения обстоятельств и принятия мер по защите прав несовершеннолетних.

В Заринском районе это уже не первый случай жестокого обращения опекунов с детьми. В июле 2019 года условный срок в три года и два месяца лишения свободы получила женщина-опекун семерых детей. Один из детей спал на коврике по ее указанию, так как не сделал уроки. Ему же женщина сломала ногу во время выполнения домашнего задания. После возбуждения уголовного дела все дети были изъяты из семьи.