Первую очередь строящегося под Новосибирском Восточного обхода сдадут в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Строительство в Новосибирске первой очереди Восточного обхода, призванного разгрузить южный и восточный въезды в город, завершится в 2021 году. На объекте уже возведена эстакада и сделано дорожное полотно, сообщил ТАСС в кулуарах выставки "Дорога - 2019" министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

"Сейчас идет реализация первого этапа. Работы на объекте ведутся: замена полотна, возведение искусственных сооружений - большая эстакада 70-метровая, которая проходит через реку Иня и железную дорогу. Ввод объекта планируется в 2021 году", - сказал министр.

Восточный обход Новосибирска протяженностью 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". Строительство первого 20-километрового участка - от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово - было начато в 2013 году и рассчитано на три года. Стоимость проекта оценивалась в 10,3 млрд рублей, однако из-за ограничения федерального финансирования и финансовых проблем подрядчика - компании "Сибмост" - завершить его не удалось до сих пор. Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что строительство автодороги будет продолжено за счет улучшения финансового положения "Сибмоста", оказавшегося на грани банкротства.

Главгосэкспертиза одобрила проект продолжения строительства Восточного обхода в Новосибирске, на которое в 2019 году планируют потратить около 2 млрд рублей. Следующий этап строительства начнется в 2020 году, а после него - с 2020 года по 2023 год - будет подготовлена проектно-сметная документация четвертого этапа строительства обхода с выходом на федеральную дорогу "Чуйский тракт". Его строительство намечено на 2023-2028 год.

"Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, таких как реконструкция участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой, строительство транспортных развязок для Николаевского автомобильного моста в Красноярске. При этом ранее структуры Росавтодора высказывали недовольство сроками выполнения работ "Сибмостом" в рамках контракта, а в Новосибирской области осенью 2018 года сообщалось о задолженности по зарплатам работникам компании на общую сумму более 30 млн рублей. Задолженность удалось быстро погасить.

Международная специализированная выставка "Дорога - 2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября - это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов.