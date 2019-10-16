Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Погибшего в ДТП мэра Абакана похоронили на территории храма

В администрации города сообщили, что на прощание с Николаем Булакиным пришли тысячи людей

ТАСС, 16 октября. Мэра Абакана (Хакасия) Николая Булакина, погибшего в ДТП, похоронили в среду на территории Градо-Абаканского храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

Булакин погиб в ДТП в понедельник на юге Красноярского края. В среду в Абакане был объявлен траур.

На эту тему

"Прошло прощание и отпевание. Пришло огромное количество людей - тысячи. У нас прощание было с 9:00 (5:00 мск) до 13:00 (9:00 мск), но оно было продлено на час, так как попрощаться с ним пришло большое число людей. Это (гибель Булакина - прим. ТАСС) - трагедия для Абакана", - сказал собеседник агентства.

Прощание прошло в Драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова, отпевание - на территории храма, где и был похоронен глава города.

Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером в конструкторском бюро НПО "Энергия" в Московской области, с 1979 года обучался в очной аспирантуре Московского авиационного технологического института.

В 1985 году он переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, заведующим кафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. 29 апреля 1995 года Булакин был избран главой администрации Абакана, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах. В общей сложности он руководил городом 24 года.

Теги
РоссияХакасия
Реклама на ТАСС
Синоптики обещают теплый ноябрь большинству регионов России
При этом в Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается прохладная погода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС