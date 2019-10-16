Погибшего в ДТП мэра Абакана похоронили на территории храма

Булакин погиб в ДТП в понедельник на юге Красноярского края. В среду в Абакане был объявлен траур.

ТАСС, 16 октября. Мэра Абакана (Хакасия) Николая Булакина, погибшего в ДТП, похоронили в среду на территории Градо-Абаканского храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Прошло прощание и отпевание. Пришло огромное количество людей - тысячи. У нас прощание было с 9:00 (5:00 мск) до 13:00 (9:00 мск), но оно было продлено на час, так как попрощаться с ним пришло большое число людей. Это (гибель Булакина - прим. ТАСС) - трагедия для Абакана", - сказал собеседник агентства.

Прощание прошло в Драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова, отпевание - на территории храма, где и был похоронен глава города.

Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером в конструкторском бюро НПО "Энергия" в Московской области, с 1979 года обучался в очной аспирантуре Московского авиационного технологического института.

В 1985 году он переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, заведующим кафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. 29 апреля 1995 года Булакин был избран главой администрации Абакана, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах. В общей сложности он руководил городом 24 года.