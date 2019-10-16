В Алтайском крае разработали законопроект о создании рекреационных зон местного значения

БАРНАУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края разработали законопроект о наделении правительства региона и органов местного самоуправления полномочиями по созданию особо охраняемых территорий рекреационного назначения регионального или местного значения, его планируется внести в региональное заксобрание в октябре, сообщил в среду на заседании правительства края начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Подготовлен проект закона об особо охраняемых территориях рекреационного назначения в Алтайском крае. <…> Законопроектом предлагается наделить правительство края и органы местного самоуправления полномочием по принятию решения о создании особо охраняемых территориях рекреационного назначения, соответственно, регионального или местного значения. Решение о создании такой территории <…> позволит осуществлять перевод в земли рекреации для создания и развития туристских дестинаций. <…> Перевод земель сельхознахзначения в земли рекреации дает возможность легализовать немалую часть уже действующих туристских объектов", - сказал глава управления.

Он отметил, что большой объем участков земель сельхозназначения не подходит для возделывания, а может быть использован только для размещения туробъектов. По словам Дешевых, в принятии законопроекта заинтересованы и районы края, где активно развивается туризм. Кроме того, перевод земли в рекреацию даст потенциальным инвесторам гарантию законности строительства на них объектов для отдыха и туризма. Дешевых подчеркнул, что в крае постоянно создаются новые туробъекты, и по законодательству они должны размещаться на рекреационных земельных участках.

Алтайский край - регион, где активно развивается туризм, турпоток каждый год растет на 3-5% - в 2018 году он составил более 2,1 млн человек. По дынным профильного управления, к этому туристическому сезону открылось 14 новых средств размещения различной категории. В туротрасли региона действует более 1 тыс. организаций, из них услуги размещения оказывают 725 предприятий.