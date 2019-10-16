Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аномальное тепло в Сибири сменили дождь со снегом и сильные ветра

Циклон из Казахстана через Алтай пройдет по всей территории Сибирского федерального округа

ТАСС, 16 октября. Теплую погоду, которая держалась в регионах Сибирского федерального округа (СФО), сменяют дожди со снегом и сильный, местами штормовой ветер. Причиной этому стал приход циклона из Казахстана, который через Алтай пройдет по всей территории СФО, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

По данным синоптиков, в начале октября 2019 года в Западной Сибири были побиты многолетние температурные рекорды - температурный фон достигал 22-25 градусов тепла по Республике Алтай и Алтайскому краю. Рекорды были превышены по югу территории в Кемеровской области, Алтайском крае, Республике Алтай. Это связано с тем, что Западная Сибирь находилась под влиянием южного переноса воздушных масс, в теплом секторе циклона.

"Очередной циклон у нас располагается в районе Кокчетау (город на севере Казахстана) и движется довольно стремительно, со скоростью 60-70 км/ч на восток. В основном направлении на Алтай, мы полагаем, что циклон пройдет нашу территорию 17 октября, в ближайшие сутки и 18-19 октября мы [Новосибирская область] будем в тылу циклона. Осадки пройдут в ближайшие сутки, затем будет понижение температур. В ближайшие трое суток погода будет связана с осадками в виде дождя и мокрого снега, с порывистым ветром до 15-20 м/с", - пояснил Ягудин.

По его словам, в регионах Алтая ожидается усиление ветра до 25 м/с и похолодание - в Алтайском крае, по данным ГУ МЧС по региону, объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, при этом в регионе до 18 октября действует штормовое предупреждение из-за возможных пожаров. Уже 18 октября температура снизится и в Новосибирской области - от плюс 2 градусов ночью и до плюс 10 днем, а 19 октября столбики термометров упадут до минус 7 градусов ночью, из-за чего возможен временный снежный покров. По данным ГУ МЧС по региону, мокрый снег с дождем с сильными порывами ветра до 18 м/с ожидается в Прибайкалье с 17 октября, температура в Иркутской области будет днем от плюс 1 до плюс 15 градусов в разных районах.

Как сообщило ГУ МЧС по Красноярскому краю, 17 октября на юге Таймырского района сохранится очень сильный северный ветер, порывы - 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В центральных и южных районах сохранится местами высокая пожарная опасность четвертого класса, днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Управление ГО и ЧС Норильска предупреждает, что выход маломерным судам запрещен в районах реки Норильская, озер Мелкое, Глубокое, Лама - там сильный ветер, шторм.

Резкое ухудшилась погода в Кемеровской области, где уже начались дожди, и дневная температура упала до плюс 8 градусов. Как сообщила ТАСС главный синоптик регионального гидрометцентра Лариса Бочарникова, с 17 октября в Кузбассе ожидаются дождь с мокрым снегом и усиление ветра до 15-20 м/ с. Возможно ухудшение видимости на дорогах.

Теги
РоссияИркутская областьАлтайский крайАлтайКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Синоптики обещают теплый ноябрь большинству регионов России
При этом в Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается прохладная погода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС