Аномальное тепло в Сибири сменили дождь со снегом и сильные ветра

ТАСС, 16 октября. Теплую погоду, которая держалась в регионах Сибирского федерального округа (СФО), сменяют дожди со снегом и сильный, местами штормовой ветер. Причиной этому стал приход циклона из Казахстана, который через Алтай пройдет по всей территории СФО, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

По данным синоптиков, в начале октября 2019 года в Западной Сибири были побиты многолетние температурные рекорды - температурный фон достигал 22-25 градусов тепла по Республике Алтай и Алтайскому краю. Рекорды были превышены по югу территории в Кемеровской области, Алтайском крае, Республике Алтай. Это связано с тем, что Западная Сибирь находилась под влиянием южного переноса воздушных масс, в теплом секторе циклона.

"Очередной циклон у нас располагается в районе Кокчетау (город на севере Казахстана) и движется довольно стремительно, со скоростью 60-70 км/ч на восток. В основном направлении на Алтай, мы полагаем, что циклон пройдет нашу территорию 17 октября, в ближайшие сутки и 18-19 октября мы [Новосибирская область] будем в тылу циклона. Осадки пройдут в ближайшие сутки, затем будет понижение температур. В ближайшие трое суток погода будет связана с осадками в виде дождя и мокрого снега, с порывистым ветром до 15-20 м/с", - пояснил Ягудин.

По его словам, в регионах Алтая ожидается усиление ветра до 25 м/с и похолодание - в Алтайском крае, по данным ГУ МЧС по региону, объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, при этом в регионе до 18 октября действует штормовое предупреждение из-за возможных пожаров. Уже 18 октября температура снизится и в Новосибирской области - от плюс 2 градусов ночью и до плюс 10 днем, а 19 октября столбики термометров упадут до минус 7 градусов ночью, из-за чего возможен временный снежный покров. По данным ГУ МЧС по региону, мокрый снег с дождем с сильными порывами ветра до 18 м/с ожидается в Прибайкалье с 17 октября, температура в Иркутской области будет днем от плюс 1 до плюс 15 градусов в разных районах.

Как сообщило ГУ МЧС по Красноярскому краю, 17 октября на юге Таймырского района сохранится очень сильный северный ветер, порывы - 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В центральных и южных районах сохранится местами высокая пожарная опасность четвертого класса, днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Управление ГО и ЧС Норильска предупреждает, что выход маломерным судам запрещен в районах реки Норильская, озер Мелкое, Глубокое, Лама - там сильный ветер, шторм.

Резкое ухудшилась погода в Кемеровской области, где уже начались дожди, и дневная температура упала до плюс 8 градусов. Как сообщила ТАСС главный синоптик регионального гидрометцентра Лариса Бочарникова, с 17 октября в Кузбассе ожидаются дождь с мокрым снегом и усиление ветра до 15-20 м/ с. Возможно ухудшение видимости на дорогах.