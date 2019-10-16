Изъятых у женщины-опекуна на Алтае детей поместили в центр помощи

БАРНАУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Дети, изъятые у женщины-опекуна, подозреваемой в их истязании в Алтайском крае, помещены в Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства края.

Ранее СУ СК по региону возбудило уголовное дело в отношении женщины-опекуна, подозреваемой в истязании своих приемных детей в Заринском районе края. По предварительным данным, с осени 2015 по май 2019 года в селе Старокопылово женщина, под опекой которой находилось шесть приемных детей, неоднократно истязала детей, применяя к ним физическое и психическое насилие. На неоднократные жалобы детей органы опеки никаких действенных мер не предприняли.

"Детей сегодня поместили в Заринский центр помощи детям, оказавшимся без попечения родителей. На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и юрист Министерства образования, главный специалист отдела по опеке Сергей Курганский", - сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы правительства региона, в центр помощи помещены четыре ребенка, еще двое с 2017 года в семье не проживают. Как пояснили ТАСС в СУ СК по региону, они были отданы в другие приемные семьи.