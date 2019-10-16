Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Изъятых у женщины-опекуна на Алтае детей поместили в центр помощи

Против нее ранее возбудили уголовное дело по подозрению в истязании подопечных

БАРНАУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Дети, изъятые у женщины-опекуна, подозреваемой в их истязании в Алтайском крае, помещены в Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства края.

Ранее СУ СК по региону возбудило уголовное дело в отношении женщины-опекуна, подозреваемой в истязании своих приемных детей в Заринском районе края. По предварительным данным, с осени 2015 по май 2019 года в селе Старокопылово женщина, под опекой которой находилось шесть приемных детей, неоднократно истязала детей, применяя к ним физическое и психическое насилие. На неоднократные жалобы детей органы опеки никаких действенных мер не предприняли.

"Детей сегодня поместили в Заринский центр помощи детям, оказавшимся без попечения родителей. На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и юрист Министерства образования, главный специалист отдела по опеке Сергей Курганский", - сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы правительства региона, в центр помощи помещены четыре ребенка, еще двое с 2017 года в семье не проживают. Как пояснили ТАСС в СУ СК по региону, они были отданы в другие приемные семьи.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
Паводок в Иркутской области
На строительство жилья взамен аварийного в Иркутской области направят почти 1,5 млрд руб.
По словам губернатора Сергея Левченко, получить новое жилье люди смогут в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС