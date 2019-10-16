Региональный оператор ТБО опроверг информацию о возгорании полигона в Омске

ОМСК, 16 октября. /ТАСС/. Омский оператор утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) "Магнит" отрицает факт воспламенения мусора на свалке в Кировском районе города, на запах гари от которой жаловались местные жители. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе регионального оператора.

Во вторник следственное управление СК РФ по Омской области начало проверку информации о жалобах жителей Кировского округа Омска и пригорода на сильный запах гари и на то, что местные органы власти не предпринимают мер к тушению возгораний на закрытом еще в 2015 году полигоне твердых бытовых отходов.

"На территории <…> последнее существенное возгорание произошло в период с 15 по 20 мая 2019 года. [Небольшое возгорание работники регоператора зафиксировали 18 июля 2019 года, оно было ликвидировано в течение 15 минут. С этого дня и по настоящий момент на полигоне в Кировском округе пожаров не возникало", - отметили в пресс-службе.

Согласно территориальной схеме рядом с Кировской свалкой определена площадка временного накопления отходов, деятельность по размещению отходов которой никак не влияет на старую территорию, закрытую для рекультивации, добавили в пресс-службе компании "Магнит".