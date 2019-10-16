На строительство жилья взамен аварийного в Иркутской области направят почти 1,5 млрд руб.

НОВО-ОГАРЕВО /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Почти 1,5 млрд рублей будет выделено в Иркутской области в 2019 году на строительство новых домов, куда переселят людей из аварийного жилья, не попавшего в зону подтопления. Об этом сообщил в среду по видеоконференцсвязи на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, губернатор региона Сергей Левченко.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после своего визита в Иркутскую область заявил, что многие люди, чьи дома в зону подтопления не попали, "живут в них порой хуже, чем в зоне подтопления - подвалы затоплены, стены с трещинами". Правительство РФ, по его словам, готово на расселение выделить 1,3 млрд рублей из Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в начале следующего года.

"Мы уже провели работу - почти 1,5 млрд рублей будет выделено до конца года из фонда поддержки коммунального хозяйства на строительство жилья взамен аварийного", - сказал Левченко, уточнив, что получить новое жилье люди смогут уже в 2020 году.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов, в которых проживали 5,4 тыс. человек.