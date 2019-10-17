Станцию очистки воды от фтора построили в Енисейске в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Станцию фтороочистки, которая позволит обеспечить жителей чистой водой, построили в Енисейске на севере Красноярского края. Об этом в четверг сказал журналистам министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Афанасьев.

Проект по обеспечению Енисейска качественной водой реализуется с 2017 года. При этом вода с месторождения Горское проходит через слой земли, которая дает примесь фтора, поэтому и потребовалось строительство станции. Повышенное содержание фтора в питьевой воде может вызывать у людей флюороз, который поражает зубы и кости.

"Строительство закончено, получено положительное заключение службы строительного надзора и жилищного контроля. В ближайшее время она будет введена в эксплуатацию. Это уникальная станция, таких станций по фтору в России практически нет. Город Енисейск лет на 25 обеспечен возможностью получать чистую питьевую воду", - сказал Афанасьев.

Стоимость проекта составила 287 млн рублей. Финансирование велось из краевого бюджета. В министерстве пояснили ТАСС, что помимо станции, которая построена, завершается работа еще над несколькими объектами, входящими в схему водоснабжения Енисейска.

"В текущем году будут завершены все строительно-монтажные работы на площадке водозабора "Горское". Планируется в течение 2020 года подготовить документацию на эксплуатацию, графики работы установки, контроль качества и завершить работы по контролю работы скважин и установки (апробацию по временам года), регистрацию объекта. В общем, все, что касается высокотехнологичных объектов, требует периода внедрения в систему и контроль подачи ресурса", - сообщили в ведомстве.

Енисейск - город с населением около 18 тыс. человек.