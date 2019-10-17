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Алтайские власти проверят работу администрации района, где опекун издевалась над детьми

Специалисты Минобрнауки края с врио уполномоченного по правам ребенка в регионе выехали в Заринский район

БАРНАУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Алтайского края проверит информацию о жестоком обращении с детьми в Заринском районе и даст оценку работе муниципальной администрации. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте правительства региона.

Ранее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении женщины-опекуна, подозреваемой в истязании приемных детей. По предварительным данным, с осени 2015 года по май 2019 года в селе Старокопылово женщина, под опекой которой находилось шесть приемных детей, неоднократно, применяла к ним физическое и психическое насилие. На неоднократные жалобы детей органы опеки никаких действенных мер не предприняли.

"Зампредседателя правительства края Ирина Долгова дала поручение проверить информацию о жестоком обращении с подопечными детьми из Заринского района. Проводится экспертиза материалов личных дел детей, находящихся под опекой, изучаются обстоятельства ситуации, идет получение достоверной информации о положении дел в этой семье. Будет дана оценка действий администрации Заринского района по реализации госполномочий по опеке и попечительству. По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Специалисты Минобрнауки края с врио уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой выехали в Заринский район для проверки информации. Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что дети размещены в центре помощи оставшимся без попечения родителей. По имеющейся информации, неотложная медицинская помощь им не требуется.

По данным пресс-службы правительства региона, в центр помощи помещены четыре ребенка, еще двое с 2017 года в семье не проживают. Как пояснили ТАСС в региональном следственном управлении СК, они были отданы в другие приемные семьи.

Теги
РоссияАлтайский край
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