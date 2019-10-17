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В Кузбассе сошли с рельсов шесть вагонов грузового поезда

В результате инцидента никто не пострадал

КЕМЕРОВО, 17 октября. /ТАСС/. Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в четверг на станции Тайга в Кемеровской области, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

"В четверг, 17 октября 2019 года в 6:42 (мск) на станции Тайга Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход шести вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

Из-за происшествия не более чем на 20 минут задерживается пригородный поезд Тайга - Томск.

На месте инцидента работает восстановительный поезд.

Теги
РоссияКемеровская область
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