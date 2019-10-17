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Новосибирский авиазавод получит новый заказ Су-34 до конца октября

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки, сокращения сотрудников на предприятии не будет

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова до конца октября получит заказ на новую партию бомбардировщиков Су-34, заявил ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

"В течение октября (контракт - прим. ТАСС) на Су-34 будет подписан. Сокращения сотрудников не будет", - сказал он. При этом собеседник агентства не уточнил, сколько самолетов будет заказано.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник в Минобороны РФ писала, что новый контракт на Су-34 будет предполагать перенос сборки этих самолетов из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре. По данным издания, подписание нового соглашения может состояться в конце 2019 - начале 2020 года. В мае 2019 года местные СМИ писали, что завод лишается заказа на Су-34 и сокращает сотрудников, однако тогда Объединенная авиастроительная корпорация опровергла эту информацию.

Теги
РоссияНовосибирская область
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