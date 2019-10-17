Мокрый снег и усиление ветра до 30 м/с ожидаются в трех регионах Сибири

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Усиление ветра до 30 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в четверг в трех регионах Сибири, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"По данным Гидрометцентра России и Центра "Антистихия", 17 октября существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в СФО на территории Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев. Источник ЧС - усиление ветра до 25 м/ с, в горах Республики Алтай до 30 м/с, дожди, мокрый снег", - сообщили в ведомстве.

В связи с этим в МЧС рекомендуют выполнять общие меры безопасного поведения. Находясь дома, стоит закрыть окна, на улице стараться не приближаться к деревьям, а также к сооружениям повышенного риска. По возможности стоит ограничить выезд на личном автотранспорте.