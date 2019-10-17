В Сибири нашли редкое захоронение древнего ребенка

ТАСС, 17 октября. Сотрудники Иркутского государственного университета (ИГУ) обнаружили на берегу Ангары нетипичное для раннего бронзового века погребение ребенка 9-10 лет. Находка позволяет больше узнать о культуре и месте обитания охотников и собирателей, которые жили на этих территориях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Археологи нашли останки с помощью георадарной съемки. Их возраст оценили в 5000 лет. Необычность захоронения состоит в том, что ребенок расположен в могиле сидя. Ранее подобные погребения на территории России находили под Воронежем в районе Костёнок - они относятся к времени верхнего палеолита (40-10 тыс. лет назад).

Находка позволяет расширить ареал обитания и мест погребения группы охотников-собирателей раннего бронзового века, которые жали на территории Восточной Сибири. "Возможно, что здесь находится целый могильник - георадарная съемка зафиксировала множество аномалий, одна из которых связана с найденной нами могилой", - рассказал пресс-службе ИГУ один из ученых, Иван Бердников.

Погребение, по данным археологов, находилось на высоком берегу реки под каменной кладкой. Сидячую позу специалисты определилипо расположению костей скелета. Археологи связывают это положение, а также ориентацию похороненного на север с представлением племени охотников-собирателей об окружающем пространстве, сакральным значением сторон света и верой в загробный мир.

Пол ребенка ученые планируют определить позже - для этого иркутские ученые отправили образцы ДНК ребенка в Данию, а образцы для проведения радиоуглеродного анализа, который позволит уточнить возраст находки, - в Оксфордский университет. Находку, как добавили в пресс-службе, ученые передадут в фонды археологического депозитария научно-исследовательского центра "Байкальский регион" Иркутского государственного университета.