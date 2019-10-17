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В Сибири нашли редкое захоронение древнего ребенка

Ранее подобные могилы уже находили на территории России, но они были гораздо старше

ТАСС, 17 октября. Сотрудники Иркутского государственного университета (ИГУ) обнаружили на берегу Ангары нетипичное для раннего бронзового века погребение ребенка 9-10 лет. Находка позволяет больше узнать о культуре и месте обитания охотников и собирателей, которые жили на этих территориях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Археологи нашли останки с помощью георадарной съемки. Их возраст оценили в 5000 лет. Необычность захоронения состоит в том, что ребенок расположен в могиле сидя. Ранее подобные погребения на территории России находили под Воронежем в районе Костёнок - они относятся к времени верхнего палеолита (40-10 тыс. лет назад).

Находка позволяет расширить ареал обитания и мест погребения группы охотников-собирателей раннего бронзового века, которые жали на территории Восточной Сибири. "Возможно, что здесь находится целый могильник - георадарная съемка зафиксировала множество аномалий, одна из которых связана с найденной нами могилой", - рассказал пресс-службе ИГУ один из ученых, Иван Бердников.

Погребение, по данным археологов, находилось на высоком берегу реки под каменной кладкой. Сидячую позу специалисты определилипо расположению костей скелета. Археологи связывают это положение, а также ориентацию похороненного на север с представлением племени охотников-собирателей об окружающем пространстве, сакральным значением сторон света и верой в загробный мир.

Пол ребенка ученые планируют определить позже - для этого иркутские ученые отправили образцы ДНК ребенка в Данию, а образцы для проведения радиоуглеродного анализа, который позволит уточнить возраст находки, - в Оксфордский университет. Находку, как добавили в пресс-службе, ученые передадут в фонды археологического депозитария научно-исследовательского центра "Байкальский регион" Иркутского государственного университета. 

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