Новосибирские власти: перенос производства Су-34 в Комсомольск-на-Амуре не планируется

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Переносить производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 с Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина не планируется, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

В начале октября полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил журналистам, что властями прорабатывается вопрос переноса производства.

"Никакого переноса производства с завода им. Чкалова не будет. Это абсолютно точно. В ближайшее время будет подписан контракт", - сказал Семка, добавив, что в настоящее время предприятие подготовило средства для реконструкции взлетно-посадочной полосы на экспериментальном аэродроме завода.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник в Минобороны РФ писала, что новый контракт на Су-34 будет предполагать перенос сборки этих самолетов из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре. По данным издания, подписание нового соглашения может состояться в конце 2019 - начале 2020 года. В мае 2019 года местные СМИ писали, что завод лишается заказа на Су-34 и сокращает сотрудников, однако тогда Объединенная авиастроительная корпорация опровергла эту информацию.