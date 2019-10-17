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На Алтае отправили под домашний арест женщину-опекуна, обвиняемую в насилии над детьми

Под опекой местной жительницы находились шесть приемных детей

БАРНАУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Женщине-опекуну из Заринского района Алтайского края предъявлено обвинение в нанесении побоев несовершеннолетним и неисполнении обязанностей по воспитанию. Женщина помещена под домашний арест, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

Ранее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении женщины-опекуна за истязания приемных детей. По предварительным данным, с осени 2015 года по май 2019 года в селе Старокопылово женщина, под опекой которой находились шесть приемных детей, неоднократно применяла к ним физическое и психическое насилие. На неоднократные жалобы детей органы опеки никаких действенных мер не предприняли.

"Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Жительнице Заринского района предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "г", ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

По настоянию следователей СК дети изъяты из опекаемой семьи. Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По данным пресс-службы правительства региона, зампредседателя правительства края Ирина Долгова дала поручение проверить информацию о жестоком обращении с подопечными детьми из Заринского района. Проводится экспертиза материалов личных дел детей, находящихся под опекой, изучаются обстоятельства ситуации, идет получение достоверной информации о положении дел в этой семье. Будет дана оценка действий администрации Заринского района по реализации госполномочий по опеке и попечительству. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Теги
РоссияАлтайский край
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