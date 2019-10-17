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Власти Алтая заявили, что Роскосмос не вывозит все упавшие в регионе части ракет-носителей

По словам замминистра природных ресурсов, экологии и туризма республики Евгения Мунатова, согласно договору между организацией и регионом эти обломки должны вывозиться
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© Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

ТАСС, 17 октября. Роскосмос не вывозит все фрагменты ракет, упавшие в разные годы на территории Республики Алтай, несмотря на соглашение с регионом. Об этом, как сообщается на официальном сайте республики, заявил в четверг замминистра природных ресурсов, экологии и туризма региона Евгений Мунатов.

"На территории падения отделяющихся частей ракет-носителей (запускаемых с космодрома Байконур - прим. ТАСС) <...> остаются не вывезенные специалистами Роскосмоса фрагменты. В то же время, согласно договору, заключенному между данной организацией и Республикой Алтай в 2000 году, эти обломки должны вывозиться", - говорится в сообщении.

Как отметил глава региона Олег Хорохордин, необходимо подготовить предложения относительно изменений в соглашение, в том числе предусмотреть возможность отправлять жителей территорий, расположенных в зоне падения фрагментов ракет, на санаторно-курортное лечение. Минздраву республики поручено подготовить углубленный анализ заболеваемости жителей этих территорий.

При этом, по данным властей, пробы воды, почвы, овощей, ягод и грибов на содержание нитратов и солей тяжелых металлов не выявляют нарушения гигиенических норм. С 2016 года жителей Горного Алтая обследуют в НИИ терапии и профилактической медицины, за последние два годы у осмотренных более чем 2,1 тыс. человек признаков воздействия, связанного с падением фрагментов ракет, не выявлено. Министр здравоохранения региона Андрей Макин отметил, что в последние пять лет прослеживается рост первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями, однако это, по его словам, общемировая тенденция, связанная с более их более ранним выявлением.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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