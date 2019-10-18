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В Новосибирске локализован пожар в двух домах, возникший из-за взрыва газа

Площадь возгорания составила 800 кв. м

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Пожар в двух частных домах на улице Хилокской в Новосибирске, который возник из-за взрыва газового баллона в одном из домов, локализован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"11:32 (07:32 мск) - локализация. Площадь пожара - 800 кв. м, горят два дома и хозяйственные постройки. Было эвакуировано четыре баллона", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС отметили, что пожарный гидрант, с помощью которого тушат возгорание, расположен через дорогу. На место вызваны сотрудники ГИБДД - они перекроют дорогу, чтобы обеспечить доступ к гидранту.

Пожар на улице Хилокской, 19/2 произошел в пятницу утром из-за взрыва газового баллона в одном из двух домов. МЧС сообщало ранее, что к месту пожара силы и средства стянуты по повышенному рангу пожара - второму. Жители покинули дома и находятся на улице. На месте работают 42 человека и 13 единиц техники.

Теги
РоссияНовосибирская область
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