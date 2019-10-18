РЖД отправили второй поезд на тушение вагонов с лесом на станции под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Красноярская железная дорога (входит в состав РЖД) отправила второй пожарный поезд на ликвидацию возгорания вагонов с лесом на железнодорожном тупике на станции Мана в Красноярском крае. Об этом говорится в официальном сообщении Красноярской железной дороги.

В 05:30 (01:30 мск) на железнодорожном тупике станции Мана в Партизанском районе произошло возгорание четырех вагонов, груженных пиломатериалами, пустого вагона, двух сторожек и складированных штабелей леса на общей площади 4 тыс. кв. метров. Пожар был локализован на этой же площади.

"В настоящий момент вместе с подразделениями МЧС в тушении принимает участие пожарный поезд станции Саянская. Также в Ману направлен пожарный поезд со станции Уяр", - говорится в сообщении. На движение поездов по железной дороге пожар не влияет.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС, сейчас идет проливка территории. Погибших и пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативные группы полиции.