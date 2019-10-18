Новосибирск не стал закупать на зиму песко-соляную смесь, приводящую к запыленности улиц

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирска не стали закупать на зиму для посыпания улиц в гололед песко-соляную смесь, так как ее использование приводит к повышенному запылению города, вместо этого городские службы будут использовать химические реагенты, сообщил журналистам в пятницу на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Прошлой зимой по причине высокой запыленности улиц Новосибирска мэрия города совместно с Сибирским государственным университетом путей сообщения (СГУПС) провела исследование и установила источники пыли в городе, большая часть которой, как выяснилось, образуется после применения песко-соляной смеси во время обработки дорог зимой.

"На этот зимний период мы не закупили [песко-соляную смесь] совсем. Мы будем использовать химреагент, который закупили в прошлом году, он в зимний период показал очень хороший результат при самых низких температурах, его мы закупили в объеме 1,6 тыс. тонн, это более чем половина от планируемого. Также мы приобрели отсев - это мелкая фракция пород, но она крупнее, чем песок, отсева заготовлено 70,5 тыс. тонн. Всего планируется приобрести 90 тыс. тонн отсева", - сказал мэр.

Он добавил, что в этом году в Новосибирске в качестве эксперимента применят еще один эффективный реагент, который закуплен городом в количестве двух тыс. тонн.